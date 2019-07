Confagricoltura, sì a quattordicesima per assegni minimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, segretario nazionale di Anpa (Confagricoltura), commenta la"Lao di meno di mille euro. Questa boccata d'ossigeno è un primo passo, che non risolve però le esigenze di tanti agricoltori e lavoratori anziani che hanno sofferto il peso della crisi economica. Per questo - spiega Santori - ribadiamo l'urgenza che i minimi pensionistici, come previsto dalla Carta Sociale Europea, vengano portati almeno a 650 euro".L'Anpa rende anche noto i criteri che rendono valida la richiesta di percepire la quattordicesima corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno. Per ottenerla è necessario avere compiuto almeno"Sono numerosi i problemi degli agricoltori pensionati che hanno più difficoltà di altri: vivono spesso in posti isolati, con scarsi mezzi di trasporto, con la sanità pubblica sempre più carente e con poca liquidità economica.. Per questi motivi è urgente prevedere un paniere d'indicizzazione delle pensioni", conclude Santori.