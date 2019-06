Confagricoltura, rifondare l'olivicoltura puntando sull'innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un convegno dal titolopromosso da Confagricoltura, che fa il punto sul momentoitaliano, si è svolto a Roma, a, nella giornata odierna.Un momento che sembra importante quello del settore olivicolo che "sta affrontando unaa livello mondiale e l'Italia non può restare arretrata", secondo Pantaleo Greco, presidente delladi Confagricoltura. "Molte sono le sfide da cogliere – ha proseguito Greco – come quella dellache continua a provocare danni".Importante anche il punto di vista di, che parla di un", ma afferma che il Paese. "Negli ultimi 20 anni, il calo produttivo è stato del 46%, e la campagna olivicola si è chiusa con 175.000 tonnellate, il minimo della produzione degli ultimi decenni (-59,2%)". "Anche i– conclude la Sarnari – continuano a scendere anche dovuti al calo produttivo nel, anche a causa dellanel Salento, destando non poche preoccupazioni negli operatori".Migliorare gli strumenti della politica agricola, nazionale e internazionale, cercare un punto di rinnovo e: questi sono i punti fondamentali per cercare di rilanciare in maniera importante l'industria olivicola.