Confagricoltura, premiate 13 imprese per le innovazioni tecnologiche

(Teleborsa) - Tecnologia e innovazioni digitali, nel campo dell'agricoltura: questo il punto focale di Confagricoltura che premia l'innovazione con il suo Premio, assegnato a benIl riconoscimento si è articolato in tre categorie:(innovazioni tecnologiche relative a processi, prodotti e servizi, applicati a livello d'impresa);(soluzioni innovative intraprese tra due o più attori) e(innovazioni che mettano in relazione le aree rurali con quelle urbane). Le imprese e le aggregazioni premiate entreranno a far parte del "Club delle imprese agricole innovative" die parteciperanno ad una serie di iniziative come testimonial ufficiali dell'Organizzazione degli imprenditori agricoli.Presente alla premiazione anche il, che ha annunciato investimenti importanti per il settore nella prossima, definendo il mondo dell'agricoltura come il simbolo del buone uno dei comparti più avanzati nella manodopera.Ai margini della cerimonia, ha parlato anche il, che ha evidenziato come "con questo premio si dia spazio alla presentazione diconcrete, coraggio imprenditoriale, si deve fare un passo importante per creare un volto nuovo dell'agricoltura, con untangibile e contagioso".