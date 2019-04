© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, entrato in vigore a febbraio e che sarà al centro del vertice in programma domani 25 aprile a Bruxelles."Guardiamo con interesse all'accordo che è die che consentirà alle imprese europee che esportano in Giappone un", ha ricordato il presidente di ConfagricolturaL'accordo è particolarmente importante per il settore agroalimentare italiano. "Con la crisi del sistema multilaterale non c'è altra strada che quella degliin materia di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e protezione delle risorse naturali", ha commentato Giansanti.L'accordo UE-Giappone infatti prevedetra i quali la mozzarella, di carni suine trasformate, con una progressiva eliminazione di quelli su una serie di prodotti trasformati esportati dalla UE sul mercato giapponese, tra i quali la pasta, le produzioni dell'industria dolciaria e i prodotti a base di pomodori.Per quanto riguarda il capitolo delle indicazioni geografiche e di qualità, l'accordo di partenariato economico assicura la. "Una cifra importante, ma che dobbiamo aumentare così come consentito dall'intesa. Non si tratta di un numero chiuso", ha specificato il presidente di Confagricoltura, ricordando che l'associazione parteciperà alla missione organizzata dal commissario UE per l'Agricoltura Phil Hogan a Tokyo dall'8 all'11 maggio.