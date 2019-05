Confagricoltura: "Le regole europee siano reciproche"

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a partire dal fisco, per un'Europa più competitiva a livello internazionale. È l'augurio arrivato daall'indomani del voto per il Parlamento europeo."La nuova assemblea ha davanti sfide importanti per l'Europa", ha sottolineato il presidenteche ha ricordato "la, determinante e urgente per la nostra agricoltura"."Come imprenditori che operano in un mercato comuneche invece oggi opprime le aziende italiane e le penalizza rispetto agli altri Paesi", ha aggiunto Giansanti. "L'armonizzazione delle norme deve riguardareper costruire un'Europa più competitiva in ambito internazionale".Per farlo, continua il numero uno di Confagricoltura, "dobbiamo, capace di essere protagonista in questa battaglia. Siamo pertanto al fianco dei nostri parlamentari che condividono queste esigenze e intendono affrontarle con tempestività"."Stiamo vivendo una fase politica cruciale - conclude Giansanti -per valorizzarle a beneficio dell'economia italiana e delle nostre imprese".