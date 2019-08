Confagricoltura, in Sicilia si staccano i primi grappoli d'uva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il clima cambia e la natura si adatta di conseguenza., ma la vendemmia vera e propria entrerà nel vivo intorno al 20 agosto in tutta Italia."Occorre evidenziare che il raccolto 2018 è stato particolarmente abbondante, pertanto l".Si prevedono tuttavia, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con un -20%, -13% in Umbria, in Veneto e in Campania -12% e infine in Trentino Alto Adige un -11%.Il settore vitivinicolo è di rilevante importanza per l'economia agricola e dell'industria alimentare in Italia:, di cui 50 mila con cantine di vinificazione,. Nel primo quadrimestre del 2019