Confagricoltura, Giansanti: "Settore chiamato a dare importante contributo alla crescita del Paese"

Giovedì 9 Settembre 2021, 18:30

(Teleborsa) -

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervistato in occasione della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2021 promosso da Generali Italia che ha visto la premiazione 4 aziende agricole di Confagricoltura nell'ambito del Welfare Champion 2021. "Nel settore dell'agricoltura ci sono state delle evoluzioni importanti nel corso degli ultimi anni. Il Covid ha posto all'attenzione di tutti la necessità di avere un settore forte ed è cambiata molto anche la sensibilità d'impresa. Ci sono dei modelli sempre più attenti, virtuosi e basati sulla sostenibilità che dobbiamo coniugare in chiave agricola. Questo per noi è il futuro". È quanto ha affermato il, intervistato in occasione dellapromosso da Generali Italia che ha visto la

"Paradossalmente la pandemia ha riportato un'enorme attenzione al settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Questo perché ci si è accorti che bisogna avere un'agricoltura forte per avere uno Stato forte. Nei momenti più bui si ha bisogno delle materie prime, del cibo, e quindi il settore dell'agricoltura è diventato importante agli occhi di tutti. Lo eravamo già ma forse, prima, eravamo poco considerati. Avere un'agricoltura forte significa anche avere un sistema produttivo forte e sempre di più le aziende si stanno caratterizzando attraverso l'adozione di un nuovo modello di lavoro. I temi della sostenibilità, da quella ambientale a quella sociale, ci coinvolgono pienamente e sempre di più saremo chiamati a dare un contributo di crescita. Le quattro aziende che sono state premiate oggi rappresentano già una fulgida testimonianza di questo percorso e mi auguro che possano essere un esempio per tante altre imprese del settore. Sui temi del sociale stiamo facendo molto, sui temi dell'integrazione altrettanto. Come Confagricoltura siamo inoltre fortemente impegnati a invitare tutti gli imprenditori a investire sempre di più nella costruzione di un luogo di lavoro positivo".