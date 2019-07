© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovi dazi all'orizzonte,, come Google, Apple, Facebook e Amazon. L'annuncio dunque, secondo Confagricoltura, sarebbe una ritorsione verso il Paese transalpino."Gli eventuali dazi aggiuntivi USA –– potrebbero non essere limitati, in via di principio, alla Francia, colpendo tutti i vini importati dall'Unione europea, riducendone la competitività sul mercato degli Stati Uniti."Stando agli ultimi dati di- sottolinea Giansanti - considerato che le esportazioni di vini italiani negli USA ammontano a circa 1,5 miliardi di euro e sono la prima voce del nostro export agroalimentare sul mercato americano. È