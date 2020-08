Confagricoltura, dal commercio internazionale segnali di ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'impatto della pandemia Covid-19 ha segnato, nel primo semestre del 2020, unacon unsullo stesso periodo del 2019. È quanto rende notoulla base degli indicatori in tempo reale messi a punto dall). Tuttavia – secondo quanto rileva il– "nonostante le misure di sospensione e controllo delle esportazioni adottate da alcuni Paesi ilha fatto registrare unasensibilmente inferiore a quella media. Solo gli scambi di componenti elettronici hanno avuto un andamento analogo".In generale dallerisulta che l'evoluzione del commercio internazionale è, al momento, in linea con lodelineato all'inizio dell'emergenza sanitaria per l'intero 2020. Scenario che prevede unasull'anno precedente. "Si tratta di previsioni da prendere con molta cautela – sottolinea Giansanti commentando i dati – perché la situazione resta incerta a livello sanitario e sotto il profilo del potenziale impatto sulla ripresa economica. Resta il fatto, messo in evidenza dal WTO, che gli. Dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le occasioni per la ripartenza delle esportazioni agroalimentari italiane. Nel 2019 – aggiunge il presidente di Confagricoltura – le esportazioni agroalimentari della Spagna sono ammontate a oltre 53 miliardi di euro. Raggiungere gli stessi livelli è assolutamente alla nostra portata. LoA questo riguardo, risulterebbe di grande importanza la conclusione di un".Un altro passaggio di rilievo, per Giansanti, "sarebbe lasugli aiuti pubblici aiper eliminare iche dall'ottobre dello scorso anno gravano sulle nostre esportazioni di formaggi, salumi, agrumi e liquori, destinate al mercato statunitense per un controvalore di".