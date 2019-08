Confagricoltura, Cia e Capagri esprimono soddisfazione su riforma Agea

(Teleborsa) - Confagricoltura, Cia e Copagri giudicano positivo l'accordo raggiunto sulla riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).



"L'impianto del provvedimento - dicono le organizzazioni - anche con gli adeguamenti apportati, ha mantenuto lo schema iniziale, affidando il coordinamento operativo dell'Agea al Ministero delle politiche agricole e assicurando l'impossibilità che i dati degli agricoltori possano essere usati da strutture diverse dalla pubblica amministrazione".



Rimane l'auspicio che "questa riforma produca effetti incisivi nella semplificazione e nella gestione del sistema di erogazione delle provvidenze comunitarie e della banca dati dell'intero comparto agroalimentare italiano".







