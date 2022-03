Giovedì 24 Marzo 2022, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 16:28

Direttori amministrativi, contabili, direttori tecnici, informatici, geometri, assistenti sociali, educatori di asili nido: i comuni italiani sono alla ricerca di personale. E l'ASMEL, l'associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, annuncia sul suo sito che il 12 aprile in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il bando per il maxi concorso che selezionerà un per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili, al quale poi gli enti locali di volta in volta e in base alle proprie necessità potranno attingere.

I Comuni

Per ora sono 65 i Comuni che hanno sottoscritto l'accordo con Asmel per poter accedere all'elenco di idonei. In tutta Italia. Dalla provincia di Torino a quella di Siracusa, da quella di Lucca ai comuni dell'hinterland napoletano e così via. Asmel precisa che l'elenco dei Comuni è in continuo aggiornamento. Ciascun Comune italiano può aderire all'iniziativa con una semplice delibera di giunta di adesione all'accordo.

Questi i comuni che hanno già aderito: Alì Terme (ME), Alonte (VI), Arienzo (CE), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Bacoli (NA), Banari (SS), Borgo Ticino (NO), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Caggiano (SA), Calabritto (AV), Campomorone (GE), Carignano (TO), Casagiove (CE), Casoria (NA), Castel San Vincenzo (IS), Castione Andevenno (SO), Cigognola (PV), Colli a Volturno (IS), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Cumiana (TO), Curti (CE), Farindola (PE), Fonni (NU), Forlì del Sannio (IS), Gerola Alta (SO), Ilbono (NU), Irsina (MT), Lagonegro (PZ), Lucca Sicula (AG), Manziana (RM), Mirabella Eclano (AV), Mileto (VB), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Morbegno (SO), Moretta (CN), Motta Visconti (MI), Nicosia (EN), Ofena (AQ), Oliveto Citra (SA), Orgosolo (NU), Petralia Sottana (PA), Pianezze (VI), Pietrelcina (BN), Porto Torres (SS), Radda in Chianti (SI), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Martino Valle Caudina (AV), Sant'Agata de' Goti (BN), San Vito (SU), Santena (TO), Santo Stefano di Camastra (ME), Santu Lussurgiu (OR), Sarno (SA), Sarule (NU), Sepino (CB), Terme Vigliatore (ME), Torrenova (ME), Trivento (CB), Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL), Villamassargia (SU).

I requisiti

A seconda dei profili è richiesto come titolo di studio il diploma di scuola secondaria superiore o la laurea.l titolo di studio richiesto per accedere ai profili di categoria D è la laurea triennale, per alcuni profili è stato richiesto direttamente un titolo di diploma "di area".

La domanda

La domanda per partecipare al concorso può essere fatta dal 12 al 27 aprile, tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it accedendo con le proprie credenziali Spid.

La tassa di concorso

Si paga una tassa di concorso di 10,33 euro per ogni profilo cui ci si intende candidare. In fase di invio della domanda su piattaforma www.asmelab.it va allegata la ricevuta del versamento

Le prove

Non ci sono corsi o libri specifici ma in base alle materie previste per il singolo profilo si invita a studiare su testi aggiornati alle ultime novità normative. La prova selettiva consiste nella somministrazione di un quiz a risposta multipla (60 domande) in un tempo effettivo di 60 minuti e vengono dichiarati “idonei all'assunzione”, ed inseriti nell'apposito elenco a disposizione dei Comuni, i candidati che superano la prova selettiva con un punteggio minimo di 7/10.

I vincitori

Superando la prova selettiva e venendo iscritti nell’Elenco di idonei, ciascun candidato potrà confermare la propria disponibilità all'assunzione per ciascun interpello che sarà indetto di volta in volta dai Comuni soci Asmel; in tal caso l'Ente svolgerà un'unica prova selettiva, eventualmente anche orale, tra i candidati che hanno dato disponibilità da cui si genererà la graduatoria ad uso del singolo Ente.