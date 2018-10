Aci lancia sui social concorso per progettare app sulla sicurezza stradale

Ultimo aggiornamento: 20:27

L’Aci, Automobile Club d’Italia, lancia sui social network un concorso di idee riservato ai laureati per la progettazione di un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone o tablet) sul mondo della mobilità sostenibile.In particolare, si legge nel, l'app deve essere in grado di promuovere nei giovani uno dei seguenti temi: sicurezza stradale e/o mobilità sostenibile; sviluppo del turismo e del territorio; servizi per i soci dell’Aci; servizi per gli automobilisti; passione e/o pratica dello sport automobilistico.I progetti per il concorso, ideato per commemorare la figura di Giuseppe Spizuoco, per molti anni segretario generale dell'Automobile Club d’Italia, dovranno essere originali e contenere anche una descrizione del modello di business sottostante immaginato.I premi previsti sono: al primo progetto classificato 5.000 euro; al secondo 3.000 e al terzo 2.000.I progetti dovranno essere inviati entro il 28 dicembre 2018 all'Aci per posta elettronica all'indirizzo e-mail: tirocini@aci.it.