(Teleborsa) - "Riceviamo con la più alta considerazione l'invito arrivato stamane dal Presidente del Consiglio,, a produrre in tempi brevi le nostre proposte ai fini del". Risponde così il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),, alla sollecitazione di Mario Draghi arrivata durante il suo discorso al Senato.Parlando dei problemi che affliggono l'Italia da decenni, il Presidente del Consiglio ha accennato alla certezza delle norme e ai piani di investimento pubblico, "fattori che limitano gli investimenti, sia italiani che esteri", ma anche alla concorrenza. "Chiederò all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, dicome previsto dalla Legge Annuale sulla Concorrenza (legge 23 luglio 2009, n. 99) le sue", ha detto nel suo intervento."Siamonel pieno rispetto delle prerogative e dei ruoli - ha risposto il presidente dell'Antitrust - e assicuriamo la nostraal Presidente Draghi, al Governo e al Parlamento per arrivare rapidamente ad una legge sulla concorrenza che aiuti il Paese ad uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia ed a riprendere il sentiero della crescita".Draghi ha rionosciuto che, negli anni recenti, i "tentativi di riformare il paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme: condel momento,".