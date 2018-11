Conclusa la VII edizione degli Stati Generali della Green Economy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che come ogni anno si è svolta nell'ambito di Ecomondo, il 6 e 7 novembre., con una grande partecipazione anche durante le sessioni tematiche di approfondimento e consultazione. Queste hanno visto la partecipazione di oltre 50 organizzazioni di impresa e consorzi che hanno avanzato proposte per sostenere l'affermazione della green economy in Italia.al dibattito degli Stati Generali della Green Economy. Su Twitter circacon l'#statigreen18, oltrenella discussione, con un'audience potenziale di quasi(oltre 10 milioni di impressions, visualizzazioni nella timeline). Nella giornata del 6 novembre, durante l'intervento del ministro Costa, l'#statigreen18 è rientrato tra i trending topic italiani. Bene anche il live streaming dalla pagina Facebook dell'iniziativa: la diretta delle sessioni plenarie ha già superato leL'evento organizzato Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente ed il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la Commissione europea, ha rappresentato l'occasione per il mondo istituzionale, imprenditoriale e civile per confrontarsi sul tema della green economy divenuta ormai un percorso attuale e urgente per rilanciare l'economia in Italia."La grande partecipazione agli Stati Generali della Green Economy 2018 conferma la vitalità della green economy italiana – ha sottolineato, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – Ora ci aspettiamo che la politica sappia interpretare questa forte spinta e contribuisca con scelte normative adeguate, a partire dall'urgente ridefinizione dell'end of waste".