Conciliazione Paritetica Regionale: nuovo incontro Trenitalia-Associazioni consumatori

(Teleborsa) - Altro passo in avanti verso la: un sistema rapido, gratuito ed efficace per risolvere le piccole controversie senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Si è tenuto oggi, martedì 29 settembre, un altro incontro - in via telematica - traper condividere il protocollo d'intesa che, una volta perfezionato, verrà sottoscritto dalle parti e inaugurerà così un nuovo capitolo nel rapporto tra la società dele le persone che scelgono ogni giorno i suoi treni regionali per muoversi. Lo riportasottolineando come l'incontro conferma "la crescente attenzione die di tutte le società del Gruppo sia per lasia per le necessità espresse dalleAl tavolo di lavoro di oggi erano presenti, con il direttore della Divisione Passeggeri Regionale,, i rappresentanti delle associazioniL'introduzione dell'ADR (Alternative Dispute Resolution) per chi viaggia sui- sottolinea ancora la testata online del Gruppo - andrà ad aggiungersi alla già consolidata e funzionale Conciliazione Paritetica sul trasporto a lunga percorrenza, introdotta più di dieci anni fa e assunta aLa tappa di oggi fa parte di un percorso iniziato a dicembre 2019 con il lancio della notizia, successivamente condivisa con le Regioni. Da luglio scorso, gli sforzi congiunti di Trenitalia e delle Associazioni dei consumatori hanno gettato le basi per siglare il nuovo protocollo e avviare la Conciliazione Paritetica di Trenitalia regionale