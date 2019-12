Conad, antivigilia tra scioperi e flash mob contro tremila esuberi

I lavoratori dei supermercati Conad restano in agitazione per il piano di riorganizzazione previsto in seguito alla fusione con Sma e Auchan. I sindacati temono oltre tremila esuberi e per il giorno dell'antivigilia, lunedì 23 dicembre, hanno organizzato uno sciopero con presidi e un flash-mob a Roma. «Crediamo che diversamente dallo spot natalizio di Conad, il Natale non lo fanno gli alberi, ma le persone che l'azienda ha deciso di licenziare. Ad oggi si contano oltre 3000 esuberi, ed è per questo che lunedì in tutta Italia ci sarà uno sciopero per avere chiarezza dall'amministratore delegato Conad Francesco Pugliese. Nelle ultime ore sono state tante le dichiarazioni pseudo positive da parte di Conad, ma la realtà dei fatti è ben diversa e ci racconta un presente amaro che vede oltre 3000 famiglie senza futuro». Lo scrivono la Filcams CGIL Roma Lazio, Fisascati CISL Roma Rieti e Uiltucs Roma Lazio. «Per questo motivo lunedì 23 dicembre saremo in tante piazze e fuori dai negozi a marchio Conad per chiedere che venga assicurato il futuro occupazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella vertenza. Non accettiamo questo "pacco di esuber"

. Il presidio e il flash mob sono previsti il 23 dicembre a Piazza Madonna di Loreto alle ore 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA