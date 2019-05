Conad, con acquisizione Auchan scalza Coop e diventa leader in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e un fatturato aggregato che, su base pro-forma e facendo riferimento ai dati 2018, si attesta a 17,1 miliardi di euro. Ildel secondo e quinto gruppo nella gdo in Italia – Conad nel 2018 ha generato 13,4 miliardi di euro di fatturato attraverso 3.300 negozi mentre Auchan ha realizzato 3,7 miliardi di euro di ricavi attraverso 1.600 negozi a marchio Auchan e Simply e l'impiego di 18 mila persone –Il valore della maxi acquisizione fatta da Conad con il supporto di– società specializzata nel Real estate commerciale che fa capo al– secondo indiscrezioni èAll'esito dell'operazione Mincione sarà proprietario degli immobili di Auchan Retail Italia che affitterà a Conad.La decisione dei francesi, seguiti daè stata dettata dalle difficoltà di rilanciare le loro attività in Italia.contribuendo alla perdita di quasi un miliardo di euro del gruppo."Oggi nasce una grande impresa italiana, che porterà valore alle aziende e ai consumatori italiani – ha affermato–. Siamo soddisfatti di aver acquisito e riportato nelle mani di imprenditori italiani una rete di distribuzione di grande valore, che sta attraversando un periodo di difficoltà ma che ha grandi potenzialità ed è complementare a quella di Conad".In seguito all'annuncio dell'accordo per la cessione a Conad del Gruppo Auchan Retail Italia,ha affermato, in una nota, che"è assolutamente prioritario attivare rapidamente un confronto con tutti gli attori di questa operazione commerciale per ottenerescongiurando "esuberi e licenziamenti o anche sensibili peggioramenti delle condizioni attuali di lavoro". Il sindacato chiesto di "conoscere il piano industriale di Conad e le intenzioni dell'impresa rispetto al mantenimento del perimetro della rete vendita acquisita dalla multinazionale francese".