Comunicazione, il gruppo Sae acquisce l'agenzia Different

Il gruppo editoriale Sae, guidato da Alberto Leonardis, che controlla alcune testate locali (Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara) acquisisce Different. Davide Arduini, che è anche presidente dell’associazione dei consulenti Una, e Andrea Cimenti, azionisti di Different, restano all’interno del gruppo quali investitori e soci, insieme a Sae spa. Arduini e Cimenti rimangono anche ai vertici del consiglio d’amministrazione di Different, nel quale entrerà a far parte, con la carica di presidente, Donato Iacovone, già amministratore delegato di Ey Sud Europa e oggi presidente del cda di Webuild. Il consiglio sarà poi completato da Marco Racano e da Massimo Briolini. Gli altri soci di Different escono quindi dalla compagine sociale e dal consiglio d’amministrazione.

Si tratta solo del primo passo - spiega una nota - per realizzare, attraverso ulteriori operazioni straordinarie, un grande polo indipendente della comunicazione integrata a capitale italiano. A tal fine è stato creato il nuovo soggetto di controllo, in cui Arduini e Cimenti sono divenuti soci.

Different, si legge ancora nel comunicato, si conferma il luogo dove le persone possono sviluppare competenze e professionalità per portare sempre più valore ai clienti.

L’operazione è stata seguita, per gli acquirenti, dai propri advisor Massimo Briolini e Marco Racano, e da Ey, che ha operato con un team composto da Christian Busca, Erjena Agaraj e Luigi Gazzaneo; per i soci reinvestitori Arduini e Cimenti da Amtf Avvocati per la parte legale con un team formato dal partner Alberto Crivelli e dal senior associate Nicholas Parati per gli aspetti corporate, e dal partner Piercarlo Antonelli per la parte labour, e per la parte finance da Arkios con un team formato dal partner Deborah Setola e dall’associate Andrea Sperati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soci di minoranza uscenti sono stati assistiti per la parte legale da Marco Greco per la parte corporate e da Marianna Luciano per la parte labour, e per la parte finance da Hlb-Bmp con il partner responsabile Marco Brocca