Comuni, Corte dei conti: finanziabili 201 progetti di rigenerazione urbana

(Teleborsa) - La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato il rapporto sugli "Investimenti per la rigenerazione urbana", relativo agli interventi – previsti dalla legge di bilancio 2022 e destinati ai piccoli Comuni – per la riduzione dei fenomeni di emarginazione e degrado sociali o di miglioramento del tessuto urbano e ambientale.



Su un totale di 1241 domande – relative a 5.268 opere, per complessivi 5.616.696.186 euro – sono risultati finanziabili, in base alle risorse disponibili, 201 progetti, per un importo totale di 296.285.347 euro.



La Corte ha evidenziato come lo stato degli interventi si trovi ancora nelle sue fasi iniziali e ha rimarcato la necessità di un adeguato sostegno tecnico-operativo in favore degli enti finanziati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi delle materie prime, utilizzando al meglio le norme in vigore. Sono inoltre necessari, hanno precisato i magistrati contabili, efficaci controlli sull'effettivo impiego delle somme assegnate ai Comuni e sull'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi.