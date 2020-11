Comuni, Castelli: 500 milioni di euro in arrivo

(Teleborsa) - "Nei prossimi giorni ai Comuni arriveranno circa 500 milioni di euro, si tratta di un'altra tranche delle risorse stanziate per far fronte al calo di entrate derivanti dalle misure di contenimento della pandemia". Lo ha detto il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, a margine della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

"Abbiamo terminato il lavoro, portato avanti insieme al Ministero dell'Interno - ha aggiunto - e oggi abbiamo approvato gli Schemi di Decreto interministeriale con i quali vengono ripartiti i Fondi di ristoro per i Comuni, assegnati con i Decreti "Rilancio" e "Agosto", con cui il Governo ha destinato le somme per rifondere gli enti locali dei cali di entrate relativi alla cancellazione della prima rata IMU, pari a 87,60 milioni, alle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, pari a 310 milioni, e al ristoro delle mancate entrate derivanti dall'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e d aeree pubbliche (COSAP), per un ammontare complessivo di 102,13 milioni di euro".

"Aiutare e supportare i Comuni, non solo in questa fase delicata dell'emergenza sanitaria, vuol dire garantire i servizi essenziali ai cittadini e contribuire a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi. Per questo gli aiuti alle imprese non devono, in nessun modo, penalizzare gli enti locali. Continueremo a lavorare, giorno dopo giorno, a loro fianco" ha concluso-

