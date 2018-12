Comune di Bari sospende vendita quote Aeroporti di Puglia

(Teleborsa) - Il Comune di Bari ha deciso di sospendere fino al 2021 l'ipotesi di avviare le procedura di vendita delle proprie quote di Aeroporti di Puglia, riservandosi di valutare negli anni successivi l'opportunità di mettere in atto questa opzione.



Nel Consiglio comunale del 27 dicembre 2018, i consiglieri del centrodestra hanno presentato ben 264 emendamenti per opporsi alla vendita delle quote azionarie del Comune di Bari nella società Aeroporti di Puglia. La presenza dell'amministrazione municipale è decisamente contenuta in valore assoluto, appena lo 0,04%, ma quanto basta per considerarela partecipazione strategica.



