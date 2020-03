Compagnie aeree, IATA prevede perdite per 252 miliardi dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsi appresta ad affrontare laLo scenario provocato dall'emergenza coronavirus mette le compagnie aeree di fronte a una situazione mai affrontatae, presentatasi all'improvviso e inLequest'anno vedranno iper un totale diper effetto del calo di passeggeri rispetto alle previsioni, segnando un calo del. Appena qualche settimana fa, lo scorso 5 marzo, si ipotizzava nel peggiore dei casi una perdita di ricavi perha aggiornato, in senso peggiorativo, la sua stima dell'impatto della pandemia covid-19sono in crisi diC'è bisogno di aiuti finanziari per 200 miliardi di dollari. I Governi devono muoversi rapidamente", ha detto il direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac, direttore generale della Iata, ha parlato senza mezzi termini di molte compagnie sono in crisi di liquidità e che per evitarne il tracollo servono aiuti finanziari per, invitando iAl momento, a pagare il- secondo il capo economista- saràarea in cui la Iata stima un calo dei ricavi di, con una riduzione del traffico passeggeri per km del 46% rispetto al