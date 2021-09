Compagnie aeree europee in rialzo su allentamento regole UK per viaggi

1 Minuto di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 14:00







(Teleborsa) - Le principali compagnie aeree europee stanno guadagnando terreno in Borsa in quanto, secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa britannica, il Regno Unito eliminerà i test Covid-19 obbligatori prima della partenza per l'ingresso nella regione. In particolare, il Telegraph ha scritto che l'attuale sistema di restrizioni a "semaforo" sarà semplificato per aiutare l'industria turistica e consentirà ai britannici vaccinati di viaggiare senza quarantena in altri Paesi.



Prepotente rialzo per IAG - la holding che controlla British Airways e Iberia - che mostra una salita bruciante del 3,28% sui valori precedenti, e si attesta a 141,6. Ottima performance per easyJet, che scambia in rialzo del 5,95%, attestandosi a 599,7. Spicca il volo Wizz Air, che si attesta a 4.910,1, con un aumento del 4,60%. Spicca il volo Jet2 (compagnia aerea a basso costo britannica), che si attesta a 1.150, con un aumento del 3,09%.



Aumenti più contenuti per Air France-Klm, che avanza bene dell'1,15% e si attesta a 3,788, e per Lufthansa, che si muove con un guadagno dello 0,99% a 7,987.



Fa meglio di tutte Ryanair, che mostra un'ottima rialzo del 7,52% e si attesta a 16,52. Sul titolo incide però l'annuncio di aver migliorato le previsioni sul traffico a lungo termine.