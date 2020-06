British Airways, EasyJet e Ryanair fanno causa al governo britannico: «Via la quarantena imposta ai turisti, effetto devastante»

I danni subiti sono talmente gravi che le compagnie aeree British Airways, EasyJet e Ryanair hanno avviato un'azione legale contro il governo britannico per eliminare la quarantena imposta ai viaggiatori che arrivano nel Regno Unito. Le compagnie ritengono che la quarantena, in atto da lunedì per almeno tre settimane, «avrà un effetto devastante sul turismo e sull'economia britannica e distruggerà migliaia di posti di lavoro», si legge in una nota congiunta, in cui chiedono che la questione sia affrontata dalla Giustizia prima possibile.

Turismo, Enit: in Italia vorrebbe venire una popolazione grande quasi quanto l'Europa

Roma, la carica dei 20mila passeggeri e dal 15 i voli extra-Schengen

Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA