Compagnie aeree a confronto al World Financial Symposium del 19-22 settembre

(Teleborsa) - I nuovi modelli per la resilienza delle compagnie aeree saranno al centro del confronto che IATA, l'associazione internazionale delle compagnie aeree, proporrà in occasione dell'annuale World Financial Symposium (Wfs) in programma dal 19 al 22 settembre a Doha, in Qatar.



Quest'anno le perdite del settore trasporto aereo dovrebbero ridursi da 180 miliardi di dollari del biennio 2020-2021 a 9,7 miliardi di dollari, facendo prefigurare una ripresa ai livelli di traffico pre Covid-19 entro il 2024, con una possibilità di redditività nel 2023. Tuttavia, IATA sottolinea come restino alti i livelli di debito delle compagnie aeree.



Il World Financial Symposium coincide con il 25esimo anno di attività del gruppo Qatar Airways, che ospita l'evento. Tra le sessioni programmate, quelle dedicate all'Environmental, Social and Governance reporting & sustainable finance trends; agli obiettivi Net zero CO2 entro il 2050; al "Financial risk management". Di particolare interesse anche le conferenze sui temi "The road to airline retailing and customer centricity" e "The future of airline payments and payments as a value creator".