Compagnia dei Caraibi, utile semestrale balza a 2,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 28 milioni di euro, in crescita del 86,37% rispetto al 30 giugno 2021. L'è pari a 3,5 milioni di euro, in crescita del 181,3%, mentre l'si attesta al 12,65%, in incremento rispetto all'8,4% al 30 giugno 2021. Ilè pari a 2,19 milioni di euro, in crescita del 314,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente."I risultati conseguiti da Compagnia dei Caraibi nel primo semestre 2022 confermano la validità del nostro modello di business - ha commentato l'- L'incremento di ricavi, frutto di una crescita distribuita sull'intero portafoglio, si accompagna ad un significativo miglioramento dell'EBITDA. Questo risultato è dovuto anzitutto ad una squadra compatta, competente e dinamica che ha saputo gestire con attenzione il forte incremento dei costi che sta caratterizzando questo periodo"."In questi mesi rimaniamo: assicurare una crescita costante del gruppo anche per linee esterne, consolidare lo sviluppo internazionale attraverso la presenza diretta nel mercato spagnolo, tedesco e americano, lavorare per rendere sempre migliore l'esperienza di acquisto dei nostri clienti ed esplorare le soluzioni possibili per ridurre la nostra carbon footprint", ha aggiunto.Laal 30 giugno 2022 è pari a 6,1 (cassa netta) milioni di euro, in riduzione di 1,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (cassa netta pari a 7,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021) in ragione della stagionalità.Per quanto riguarda l'outlook, la società sottolinea che l'andamento positivo dei mesi estivi, in particolare a luglio e agosto, "ha rafforzato e confermato le aspettative per il conseguimento degli obiettivi del gruppo". Viene però mostrata cautela per il, con un impatto atteso - con maggior vigore nell'ultimo trimestre dell'anno - sulla riduzione contestuale del potere di acquisto e della propensione al consumo. "Tale contesto potrebbe incidere sulla dinamica di mercato portando ad un", viene sottolineato.