Compagnia dei Caraibi, KT&Partners alza target price e conferma ADD

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il prezzo obiettivo su Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, a 6,51 euro (da 6,03 euro e pari a un premio del +56% rispetto al prezzo corrente) e confermato il proprio giudizio sul titolo ad "Add". A gennaio la società ha comunicato i risultati preliminari per il 2021, che mostrano ricavi consolidati compresi tra 41,2 e 42,2 milioni di euro, in crescita di oltre il 65% rispetto al 2020 e 2019 e superando le aspettative di oltre il 15%. Migliorata la PFN, che passa da un debito netto di 4 milioni di euro nel 2020 a 7-7,3 milioni di euro di liquidità netta nel 2021, beneficiando anche dei proventi da IPO.

Sulla scia dei risultati preliminari del 2021, e considerando anche la strategia di crescita della società, KT&Partners ha rivisto al rialzo le stime nel periodo 2021-24. Ora gli analisti prevedono ricavi per il 2021 a 41,7 milioni di euro e a 78,5 milioni di euro nel 2024, registrando un CAGR20-24 del 33,3% (vs +29,8% secondo le stime precedenti); a seguito della revisione top-line, l'EBITDA dovrebbe ora crescere a un CAGR20-24 del 52,1% (contro il +48,1% previsto in precedenza). Sono rimaste invariate le stime di redditività: previsto un EBITDA margin che passerà dal 9,4% del 2021 al 14,4% del 2024. Infine, la società di advisory finanziaria stima un utile netto in crescita a un CAGR20–24 del 57,5% e una posizione di cassa netta in miglioramento da 7 milioni di euro nel 2021 a 12,8 milioni di euro nel 2024.

Nella giornata odierna Compagnia dei Caraibi presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 4,17 euro per azione. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 4,19 e primo supporto stimato a 4,16.