CoMo, ad oggi nessuna decisione su delisting titolo Fope

(Teleborsa) - CoMo, società di investimento italiana facente capo a Claudio Costamagna e Andrea Morante, a tutt'oggi "non ha assunto alcuna decisione circa l'eventuale volontà di revocare le azioni di Fope dalle negoziazioni sul mercato Aim Italia a esito dell'OPA" obbligatoria sull'azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma.



Lo fa sapere la stessa Fope, con una nota, aggiungendo che l'OPA obbligatoria residuale è conseguente all'acquisto di una partecipazione complessiva del 71,2% del capitale sociale di CoMo in Fope.



L'offerta - si legge nella nota - avverrà al corrispettivo di 9,25 euro per azione. © RIPRODUZIONE RISERVATA