Commodity euforiche, WTI torna sopra 30 dollari. Oro sale ai massimi da oltre 7 anni

(Teleborsa) - In fiamme i prezzi del petrolio e dell'oro sulla scia della ripresa graduale delle attività produttive.



Il Brent, il greggio di riferimento europeo, sale del 3,81% a 34,05 dollari al barile mentre il West Texas Intermediate americano vola del 5,47% a 31,04 dollari al barile, spingendosi fino al massimo a 31,25 dollari.



Non si arresta anche la corsa dell'oro che vola ai massimi da sette anni. Il bene rifugio per eccellenza scambia a 1.762,2 dollari l'oncia.



(Foto: iqoncept / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA