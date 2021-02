(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato oggi un'inchiesta per valutare se le misure di salvaguardia attualmente in vigore sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio debbano essere prorogate oltre il 30 giugno 2021. L'inchiesta, la cui apertura fa seguito a una richiesta ricevuta da dodici Stati membri, punta a stabilire se le misure di salvaguardia in vigore continuano ad essere necessarie per prevenire gravi danni all'industria siderurgica dell'UE.



Le misure in questione erano entrate in vigore nel luglio 2018 per far fronte al dirottamento di acciaio da altri Paesi verso il mercato dell'UE a seguito dei dazi imposti dagli Stati Uniti e prevedono tariffe del 25% solo quando le importazioni supererano la media delle importazioni degli ultimi tre anni.







