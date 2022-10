Commissione Ue pronta a presentare il pacchetto "Pollution Zero" su inquinanti atmosferici e delle acque

Martedì 25 Ottobre 2022, 10:30







(Teleborsa) - L'Ansa riporta che la Commissione Ue è pronta a presentare mercoledì proposte per rendere più stringenti i limiti sugli inquinanti atmosferici e delle acque, sia quelle di falda e superficie, sia quelle di scarico dei centri urbani.



Il pacchetto "Pollution zero" include la revisione delle direttive sugli standard di qualità dell'aria e su fogne e depuratori. Ma ci saranno anche misure sulla gestione integrata delle acque e l'ampliamento dell'elenco delle sostanze nocive per le acque di falda e di superficie. Nella lista dovrebbero finire sostanze come i Pfas e l'erbicida glifosato.