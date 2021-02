(Teleborsa) - La Commissione europea invierà una lettera ai 27 Stati membri per sottolineare l'importanza di seguire le linee guida concordate sulle restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere per contenere il Covid e le sue varianti, ricordando la necessità di un "approccio comune" e di un "coordinamento" tra i 27, scoraggiando i viaggi non essenziali.



Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda sulla decisione tedesca di chiudere le frontiere verso alcuni paesi. Serve il "rispetto della proporzionalità " nelle misure che ogni Paese prende e non devono esserci azioni "discriminatorie", ha aggiunto.



