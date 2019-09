Commissione Europea, Ursula von der Leyen presenta la nuova squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La nuova Presidente della Commisisone Europea,, ha svelato oggi la composizione della, i cui nomi erano stati ufficializzati ieri, indicando anchel'incarico ricoperto da ciascuno. Il candidato italianoLa nuova Commissione, che rispetta lacon 14 uomini e 13 donne, avrà, tra i quali l'Alto rappresentante per lae la politica di sicurezza. Tre Vicepresidenti esecutivi avranno una doppia funzione: saranno nel contempo Commissari e Vicepresidenti responsabili di uno dei tre temi centrali dell'agenda della Presidente eletta. Il Vicepresidente esecutivo(Paesi Bassi) coordinerà le attività per il Green Deal europeo. Gestirà inoltre la politica di Azione per il clima, con il sostegno della direzione generale per l'Azione per il clima. La Vicepresidente esecutiva(Danimarca) coordinerà l'intera agenda per un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza. Il Vicepresidente esecutivo(Lettonia) coordinerà le attività per un'economia al servizio delle persone e sarà Commissario per i Servizi finanziari. Gli altri quattro Vicepresidenti sono(Repubblica ceca),(Grecia),(Croazia).I Vicepresidenti sono responsabili delle principali priorità enunciate negliindicati dalla von der Leyen quando ha chiesto ed ottenuto la fiducia all'Europarlamento: la necessità di affrontare temi quali ie l'esigenza di riaffermare la"Questa squadra: adotteremocontro i cambiamenti climatici, costruiremo il nostro partenariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo un vicino affidabile, ad esempio per l'Africa", ha sottolineato la Presidente.La von der Leyen ha parlato di una Commissioneed allo stesso tempo, che porti avanti il suo lavoro mettendo al centroFra gli altri Commissari designati c'èper l'Italia, una nomina faticosamente raggiunta in un contesto politico piuttosto fibrillante. L'ex Premier e ministro degli Esteri italiano è stato assegnato al portafoglio "Economia" e si occuperà degli. Una posizioneed anche, considerando il perenne braccio di ferro fra Roma e Bruxelles sul Bilancio, anche se qualcuno ha parlato di un ruolo un po' "scomodo".", ha dichiarato Gentiloni dopo la conferma della sua nomina.