Commissione Europea, nuovi dazi sul biodiesel indonesiano

(Teleborsa) - Nuovi dazi imposti dalla Commissione Europea sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia. Dopo un'indagine approfondita, che ha rilevato come i produttori indonesiani beneficiano di sovvenzioni, agevolazioni fiscali e accesso a materie prime al di sotto del mercato, aumentano i dazi compensativi dall'8% al 18%.



Sarebbe "un danno economico per i produttori dell'UE", afferma Bruxelles. I nuovi dazi sono istituiti a titolo provvisorio e l'indagine proseguirà. La materia prima predominante per la produzione di biodiesel è l'olio di palma, ma il focus è sulla sovvenzione alla produzione di biodiesel, indipendentemente dalla materia prima. Il mercato europeo del biodiesel vale circa 9 miliardi di euro all'anno, con importazioni dall'Indonesia che raggiungono i 400 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA