Commissario UE, Italia chiede proroga

(Teleborsa) - L'Italia "in queste ore" chiederà il rinvio per l'indicazione del suo candidato per la Commissione Europea. Lo rendono noto fonti qualificate.



Oggi lunedì 26 agosto scadeva il termine, non ultimativo, posto dalla neo-presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Roma ha invece optato per avere qualche giorno in più rispetto alla deadline, che appunto non era vincolante - in attesa dell'esito della crisi di Governo. Anche la Francia non ha ancora indicato il suo candidato commissario.



Intanto, il Premier dimissionario Giuseppe Conte ha lasciato Biarritz al termine del G7 per fare rientro nella Capitale. Il Presidente del Consiglio, come anticipato dallo staff di Palazzo Chigi, non ha tenuto la tradizionale conferenza stampa vista la delicata situazione politica che si vive in queste ore in Italia.









