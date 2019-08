(Teleborsa) - Un'ipotesi riportata dalla stampa tedesca, riguardante Commerzbank. Secondo quanto si legge sull'Handelsblatt, la seconda banca della Germania starebbe valutando di chiudere fino a 200 delle sue 1000 filiali.



La riduzione del numero di filiali, sarebbe solo per dare una netta sforbiciata ai costi. Per ora, il Gruppo non ha commentato le indiscrezioni.



Poco mosso il titolo sulla piazza di Francoforte: +0,39%.