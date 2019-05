Commerzbank, Mustier: molto difficili fusioni cross-border

(Teleborsa) - "Come abbiamo detto più volte, una fusione bancaria, sia nazionale che cross-border, risulta molto difficile da realizzare in un contesto come quello attuale". E' quando ha affermato l'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, a margine dell'assemblea della Banca d'Italia, su eventuali operazioni con la tedesca Commerzbank.



"Transform 2019 è sempre stato ed è tuttora basato su presupposti di natura organica - ha aggiunto - nella fase iniziale del nostro piano e siamo pienamente concentrati sulla sua realizzazione. Contemporaneamente siamo stiamo anche lavorando intensamente sulla nostra nuova strategia 2020-2023. Tra gli obiettivi principali del nuovo piano ci saranno azioni volte a garantire la continua creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, l'ulteriore miglioramento del profilo del gruppo e la riduzione del costo del capitale". © RIPRODUZIONE RISERVATA