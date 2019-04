Commerzbank in denaro su possibile aggregazione con ING

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il settore bancario europeo continua a fremere in vista di possibili operazioni di M&A. Oggi, 17 aprile 2019, brilla Commerzbank, che passa di mano con un aumento del 2,01% sulla piazza di Francoforte, su alcune indiscrezioni stampa che vedono l'olandese ING interessata a una possibile aggregazione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'indice EURO STOXX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca tedesca rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo di Commerzbank mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,248 Euro. Rischio di discesa fino a 8,016 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)