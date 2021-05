7 Maggio 2021

(Teleborsa) - Commerzbank, una delle maggiori banche tedesche, aumenta ulteriormente gli accantonamenti per spese di ristrutturazione, per circa 225 milioni di euro. Complessivamente, la banca prevede ora spese di ristrutturazione per poco più di due miliardi di euro. Di queste spese, negli ultimi due esercizi sono già stati contabilizzati oltre 900 milioni di euro. A inizio aprile la Commerzbank aveva accantonato ulteriori 470 milioni di euro per il primo trimestre 2021.

L'annuncio è arrivato oggi alla fine di un negoziato chiave con i sindacati, in cui sono state definite le linee guida per il taglio di circa 10 mila posti di lavoro entro il 2024. Gli accordi vincolanti raggiunti oggi costituiscono i dettagli della Strategy 2024 presentata dalla banca a febbraio: prevedono la riduzione dell'organico principalmente attraverso accordi di pensionamento, come il pensionamento parziale o il pensionamento anticipato. Nell'ambito di questo accordo, la banca ha esteso a sette anni l'offerta di prepensionamento.

Con riguardo alle maggiori spese di ristrutturazione, il CEO Manfred Knof ha detto che "questo denaro è ben speso in quanto aumenta la certezza nella pianificazione per la riduzione del personale". "Ci siamo impegnati in alcune trattative molto intense e abbiamo raggiunto un risultato che consentirà la rapida attuazione della trasformazione - ha aggiunto - Vorrei esprimere il mio ringraziamento a tutti i partecipanti per la collaborazione disciplinata e costruttiva, nonostante tutti i diversi interessi".