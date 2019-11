Commercio, restano distanze fra USA e Cina ma trattative vanno avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa di una serie di divergenze su alcuni punti dell'accordo di Fase 1, preannunciato circa un mese fa.Gli, ad esempio, vorrebbero spuntare una regolamentazione, che rafforzi la protezione dei brevetti e pongaalla pratica delverso la Cina. Dal canto suo,non intende sottoscrivere accordi con impegni precisi in merito all'import di prodotti agricoli, in contrasto con le richieste di Trump che vorrebbe assicurarsi dalla Cina l'acquisto di prodotti agricoli fino a 50 miliardi di dollari l'anno fra soia, maiale ed altri prodotti agroalimentari.I negoziatori delle due parti in causa comunque continuano le trattative conFrattanto, Gao Feng, portavoce del, ha detto stamattina che si stanno intrattenendocon la contropartee che la cancellazione dei dazi resta una priorità. "La Cina ha sottolineato più volte che la guerra commerciale è iniziata con l'imposizione di dazi e dovrebbe concludersi con la cancellazione dei dazi", ha affermato il portavoce.