Commercio, oltre 180 mila gli operatori ambulanti

(Teleborsa) - Il commercio in sede mobile si conferma come un canale di vendita sempre più apprezzato dagli italiani. I numeri di questo segmento di commercio sono molto importanti: sono 183 mila gli operatori, circa il 22% delle imprese commerciali del Paese.



Il 95% di queste attività (175 mila) è costituito da micro-imprese individuali. A disegnare la mappa del fenomeno sono i dati elaborati da Unioncamere-InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. La forte concentrazione di imprese commerciali in sede mobile si accompagna spesso alla prevalenza di una specifica nazionalità di nascita degli imprenditori. A Caserta il 68,2% viene dal Senegal, a Reggio Calabria ha origini marocchine il 65,1% e a Castel Volturno la comunità più rappresentata è quella nigeriana (58,1%).



