(Teleborsa) - Settembre è alle porte e lapplicazione deiE così illancia unal Presidentechiedendo diche entreranno in vigore, tra il primo settembre e il 15 dicembre, su 300 miliardi di dollari di merci cinesi, colpendo tra questi anche le scarpe., capitanate dalla multinazionale, hanno inviato unain cui sottolineano iall'industria delle calzature.Laafferma che i dazi "cheai consumatori statunitensidi dollari all'anno". A rimarcare il concetto ancheil numero uno dell'Associazione di firmatari in cui spiccano produttori e rivenditori come Adidas, Birkenstock Usa, Columbia Sportswear, Fila, JC Penney . Questi ha infatti sottolineato che i dazi "lederanno la crescita".."Speriamo che il presidente ascolti gli americani e fermi questa guerra commerciale inutile", ha aggiunto.