Commercio, ISTAT: i lavoratori domenicali sono il 54%

(Teleborsa) -. Lo dice l'ISTAT nell'approfondimento svolto per un'audizione alla Camera sulla disciplina degli orari di apertura dei negozi. In numeri, si parla del 54% dei lavoratori, pari a circa 733.139 rapporti di lavoro dipendente attivi sul totale di 1.347.449 dell'intero settore.Fra tutti i lavoratori domenicali del commercio,di chi ha lavorato la domenica ed al 21% del complesso delle posizioni lavorative.L'incidenza di chi lavora anche la domenica almeno una volta l'anno è molto diversa fra grande e piccola distribuzione: su 611.093 rapporti dipendenti attivi, mentre sui 736.356 rapporti dipendenti attivi nella piccola distribuzione, tale percentuale è pari al 36,4% (ossia 268.352), spiega l'ISTAT, aggiungendo che il 56,7% di chi ha lavorato almeno una domenica su due è occupato nella grande distribuzione a fronte del 43,3% in quella piccola.L'Istituto nazionale di statistica ha segnalato inoltre il forte calo dei: tra il 2006 e il 2016 per le imprese commerciali che hanno meno di 10 addetti