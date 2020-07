Commercio in ripresa a giugno. Tira ancora l'eCommerce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con la fine del lockdown e la Fase 2. E' quanto rilevato dall'Istat, che indica unarispetto a maggio (+12,5% in volume). Il livello delle vendite torna così su livelli poco inferiori a quelli di gennaio, con uno scostamento di solo 1,1 punti percentuali.Le vendite sono state trainate dai, che crescono delin valore e del 24,7% in volume, dopo il crollo nel periodo dell'emergenza Covid-19. Le vendite dei beniinvece diminuiscono lievemente in valore e in volume ().Nel secondo trimestre 2020, le vendite al dettaglio registrano un calo del 7,9% in valore e dell'8,8% in volume rispetto al trimestre precedente. Diminuiscono soprattutto le vendite dei beni non alimentari (-14,8% in valore e -15,1% in volume), mentre è contenuta la flessione dei beni alimentari (rispettivamente -0,1% in valore e -1,5% in volume).Nel primo semestre del 2020, tra le diverse forme distributive, solo ilvede un forte aumento tendenzialementre calano, seppure in misura diversa, i rimanenti comparti.Confrontando i dati con il 2019, le vendite segnano unain valore e del 3,5% in volume, determinata soprattutto dall'andamento deiin valore e -4,8% in volume); le vendite dei beniregistrano una lieve crescita solo in valore (), mentre negativa risulta la dinamica in volume (-1,9%).Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali piuttosto eterogenee tra i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per(+15,1%) e Mobili, articoli tessili e arredamento (+10,4%). Le flessioni più marcate si evidenziano, invece, per(-12,8%) e Abbigliamento e pellicceria (-12,3%).Guardando ai vari canali, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce dell'1,8% per la grande distribuzione e del 6,4% per le imprese operanti su piccole superfici. Le vendite al di fuori dei negozi calano del 5,9% mentre iè in sostenuto aumento (+53,5%).