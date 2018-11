Commercio, frenata più brusca del previsto. Per piccoli negozi peggiore dal 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una frenata più brusca di quanto atteso, da cui, e che per i piccoli negozi è la peggiore degli ultimi 5 anni. Uno stop che purtroppo conferma il nostro: secondo le nostre stime,Così Confesercenti commenta irelativi alle vendite del commercio al dettaglio a settembre., con una riduzione rispetto a settembre 2017 dell'1,6% in valore e del 3,1% in volume, mentre i non alimentari fanno registrare rispetto rispettivamente -3,1% in valore e -2,6% in volume.: la grande distribuzione (-1,2%) e persino il commercio online, con le vendite dell'eCommerce che vedono passare il progresso sull'anno dal +8,6% di agosto al ben più modesto +2,7% di settembre, quasi un terzo. Non c'è dubbio, però, chesia stato, che a settembre segnano una diminuzione sull'anno del 4,3%,del 2018 ed ilA pesare sui consumi - spiega l'associazione imprenditoriale - è un "clima di crescente incertezza", dovuto anche alle indeterminatezze che ancora circondano la manovra di bilancio, al centro di un. Una situazione che "non preoccupa solo i mercati, ma anche gli operatori economici e le famiglie".