© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questo l'in seguito alla pubblicazione deiche, rispetto a marzo, ha registrato una sostanziale stazionarietà."Nonostante le spinte positive (forte l'impennata per l'e-commerce, che segna un aumento del +17,2%) è importante notare come l'andamento delle vendite si stia attestando su livelli invariati rispetto al mese precedente. Segnale che indica ilafferma, in una nota,. Tra i fattori evidenziati dall'Associazione "il primo in termini di incidenza è sicuramente l': misura che – per Federconsumatori – avrà uncon la. Altro elemento di preoccupazione sottolineato dall'Associazione è "lo stato di salute della nostra economia, con ilDello stesso avviso l'che sottolinea come, alla base della "situazione di stagnazione generale del commercio, addirittura depressa per le imprese della distribuzione di minori dimensioni" vi sia ildovuto all'attuale clima di incertezza consistente. Commentando il bollettino Istat Confesercenti ha, inoltre, sottolineato come "il, sfrondato dal confronto eccezionalmente positivo rispetto allo scorso anno dovuto alle festività pasquali, è meno confortante di quanto sembri".. "È più che mai necessario che, terminata la parentesi elettorale, il Governo riprenda con decisione la sua azione e affronti i nodi irrisolti della nostra economia, dalla– che deve essere credibile in Europa e allo stesso tempo sostenibile – a quella della, a partire dallache, qualora scattassero, ipotecherebbero il futuro della ripresa dei consumi e la crescita del Pil" afferma Confesercenti.Duro il commento delche ha invitato il Governo alla responsabilità, rivendicando "unUn piano capace di rilanciare lo sviluppo e determinare una ripresa del potere di acquisto e della domanda interna su basi stabili e durature, senza limitarsi a provvedimenti di carattere assistenzialistico e demagogico".