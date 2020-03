Commercio estero, surplus in crescita a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rileva l', che da questo mese ha inserito il Regno Unito fra i Paesi extra UE 27 dopo la Brexit. Il saldo commerciale a febbraio è stimato pari ain forte aumento su milioni a febbraio 2019 (era +3.420). Aumenta l'avanzo nell'interscambio di(da +6.484 milioni per febbraio 2019 a +7.733 milioni per febbraio 2020).A febbraio 2020, si registra una moderata crescita congiunturale dell', più ampia al netto dell'energia, ed una marcata contrazione per le iIl lieve incremento su base mensile dell'export è dovuto principalmente ai beni strumentali (+4,5%). L'energia (-16,0%), in misura più ampia, e i beni intermedi (-2,5%) sono invece in diminuzione. Dal lato dell'import, si rilevano ampie flessioni congiunturali per energia (-15,8%), beni strumentali (-4,8%) e beni di consumo non durevoli (-4,5%); in aumento soltanto i beni di consumo durevoli (+3,4%)., la dinamica congiunturale delle eè lievemente positivae sintesi di aumenti contenuti per tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione dell'energia che è in netto calo (-6,7%). Nello stesso periodo, per le, si rileva una diminuzione congiunturale, dovuta in particolare a beni intermedi (-2,1%) e beni di consumo non durevoli (-1,9%).è molto sostenuta e: infatti, l'aumento delle vendite versospiega da solo quasidell'incremento tendenziale dell'export. A febbraio 2020 l'export verso Turchia (+36,6%), Stati Uniti (+22,4%), Giappone (+14,7%), Russia (+13,8%) e paesi OPEC (+13,3%) è in deciso aumento su base annua. In netto calo le vendite verso laL'incremento dell'export interessaprincipali di industrie ed è rilevante per beni di consumo non durevoli (+9,1%), beniParticolarmente dinamiche risultano le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici e della cantieristica navale verso gli Stati Uniti cui si associa la positiva performance delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti verso la Svizzera.La dinamica negativa dellsia congiunturale sia, è in larga misura imputabile alla flessione degli acquisti dima anche beni intermedi (-3,4%) e beni di consumo non durevoli (-1,5%). Gli acquisti da paesiregistrano decrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue27. In aumento gli acquisti da India (+17,3%), paesi ASEAN (+6,9%) e Svizzera (+4,8%).A febbraio 2020, per, si stima che le esportazioni aumentino dello. Le importazioni registrano ampie flessioni sia sul mese (-7,2%) sia sull'anno (-3,7%). Il saldo commerciale è pari a + 3.909 milioni (+2.156 milioni a febbraio 2019).