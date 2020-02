Commercio estero, Istat: frena l'export a dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(-0,9%) e un aumento delle importazioni (+0,8%). Il calo congiunturale dell'export - spiega l'Istituto di statistica - è dovuto alla(-1%) sia verso l'area UE (-0,8%).Nell'ultimo trimestre del 2019, rispetto al precedente, si rileva un aumento delle esportazioni (+0,9%) e una contrazione delle importazioni (-1,7%).Sempre a dicembre la crescita su base annua dell'export è pari a +4,2% ed è determinata dall'incremento delle vendite registrato sia nell'area extra UE (+5,1%), con maggiore intensità, sia in quella UE (+3,4%). La diminuzione tendenziale dell'import (-2,2%) è dovuta al netto calo degli acquisti dai mercati extra UE (-5,9%), mentre per quelli dai paesi dell'area UE si registra un lieve aumento (+0,3%).Tra inel mese di dicembre si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+23,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,4%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+15,9%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+13,7%). In diminuzione, su base annua, le esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-1,9%), macchinari e apparecchi n.c.a. (-0,5%) e prodotti tessili (-5,1%).Su base annua, idelle esportazioni nazionali sono Svizzera (+19,3%), Cina (+21,2%), Francia (+4,3%) e Belgio (+16,7%), mentre si registra una flessione delle vendite verso Stati Uniti (-7,7%), paesi OPEC (-3,7%) e Repubblica ceca (-6,1%).ed è trainata dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+25,6%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,6%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+9,7%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+7,3%).Nell'ultimo mese del 2019(da +2.786 milioni a dicembre 2018 a +5.013 milioni a dicembre 2019). Nell'anno 2019 l'avanzo commerciale raggiunge +52.940 milioni (+91.418 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel 2018 era pari a +39.280 milioni.Nel mese di dicembre, l'Istat stima che i prezzi all'importazione diminuiscano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua.