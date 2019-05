Commercio estero accelera a marzo. Surplus a 4,6 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo gli ultimi dati Istat, si stima che ilsia aumentato di 100 milioni di euro da +4.525 milioni a marzo 2018 aa marzo 2019. Nel primo trimestre dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge +8.189 milioni (+18.327 milioni al netto dei prodotti energetici).A marzo 2019 si stima unsia per leche per leL'aumento congiunturale dell'export è determinato dalle vendite verso i paesi Ue (+0,9%), mentre quelle verso l'area extra Ue sono in lieve flessione (-0,5%).Neldel 2019, rispetto al precedente, si registra una contenuta crescita dellee una consistente riduzione delleLainvece evidenzia un, sintesi di un andamentoe negativo per quella extra Ue (-2,8%). Lesono in, sia dall'area Ue (-0,1%) sia da quella extra Ue (-0,5%). La crescita tendenziale è, ove nel mese precedente e nel confronto con l'anno precedente si erano registrate, al netto delle quali si stima un aumento dell'export pari a +1,3% su base annua e a +1,1% su base mensile.Tra i settori che contribuiscono positivamente allanel mese di marzo 2019, si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+17,2%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+9,2%) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,0%). Questa positiva dinamica, comune anche ad altri paesi dell'Ue nei primi mesi dell'anno,maggiormente all'incremento dellesono infatti, Svizzera (+17,3%) e Francia (+3,1) mentre flette l'export verso Stati Uniti (-11,1%), Turchia (-15%) e, in misura più contenuta, Germania (-2,5%).Nel mese di marzo 2019 si stima che l'indice deiaumenti delloprecedente. Su base annua, al netto dell'energia, si registra un lieve aumento dell'indice generale dei prezzi all'importazione (+0,4%).