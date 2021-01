© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Come confermano i dati Istat, purtroppo, ildidimostra come la decisione disia stato un: con idi nuovo sottoposti a, la giornata di sconti ha causato lo spostamento di importanti quote di mercato verso l'online, che a novembre ha realizzato un incremento di oltre ilil terzo aumento più importante di sempre dopo giugno e ottobre scorso".Cosìcommenta i dati sul commercio al dettaglio di novembre diffusi oggi da Istat sottolineando che " a novembre, lanelle regioni rosse, a cui si sono aggiunte altre 68 mila attività in Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna cui è stato imposto lo stop di domenica e almeno altri 50mila negozi nelle gallerie commerciali per cui il divieto di apertura, invece, è stato esteso a tutto il weekend. Una chiusura di massa che di fatto ha reso impossibile ai negozi partecipare ai vari Black Friday e Black Weekend, con grande vantaggio dell'online: per questo avevamo chiesto di spostare la promozione fino al momento della riapertura dei punti di vendita fisici, intervento purtroppo fallito per il mancato accordo delle altre parti sociali".Non solo. "Lo spostamento di quote di mercato dal, sui cui - sottolinea la nota - Confesercenti aveva lanciato l'allarme, è però confermato dai dati Istat. A parte, infatti, ilA soffrire soprattutto i prodotti non alimentari, ma il calo è generalizzato a tutti i comparti merceologici (-15% in valore e in volume), con l'eccezione delle dotazioni per l'informatica, che da maggio ad oggi crescono su media d'anno del 15%. Particolarmente drammatico l'arretramento dei consumi per le Calzature – che registrano un crollo del -46% – e l'Abbigliamento (-38%).Ora si attendono "con forte preoccupazione, iche restituiranno un quadro di un settore al collasso: la valutazione di molti imprenditori di interrompere l'attività a conclusione di un anno difficilissimo, tra deterioramento della liquidità e dei fatturati a causa della pandemia e la mancanza di maggiori regole, a tutela dei consumatori e della concorrenza tra".